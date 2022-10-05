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سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لاستفزاز يهدف لإغراق المحطة النووية

بوتين يهنئ قديروف بعيد ميلاده ويمنحه رتبة عسكرية جديدة

أخبار روسيا

بوتين يهنئ قديروف بعيد ميلاده ويمنحه رتبة عسكرية جديدة
RT
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كتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته في تلغرام أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأه بعيد ميلاده وأصدر أمرا بترقيته إلى رتبة فريق أول.

وأعرب قديروف عن شعوره بالامتنان للرئيس على ثقته وتقديره وأكد على أنه سيعمل على إثبات استحقاقه لهذه الثقة، فهي شرف عظيم له.

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وأضاف أن القوات الروسية تخوض معارك ضارية وتستمر في التقدم وتحرير المناطق الاستراتيجية المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خيرسون.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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