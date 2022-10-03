وزيرة الخارجية الألمانية: نأخذ تصريحات بوتين بشأن حماية روسيا بكافة الوسائل على محمل الجد

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن برلين تنظر بجدية إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد روسيا لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية البلاد.

وقالت بيربوك في مقابلة مع صحيفة Neue Osnabrücker Zeitung الألمانية إن الحكومة الألمانية "تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد".

وأشار بوتين في خطاب متلفز في وقت سابق إلى أن الدول الغربية شنت "ابتزازا نوويا" ، وشجعت كييف على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأعلنت قبول استخدام الأسلحة النووية.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا مستعدة لاستخدام الوسائل المتاحة لها كافة لحماية وحدة أراضيها وشعبها، وقال "هذه ليست خدعة".

وقالت بوربوك: "يجب ألا ولن نسمح لأنفسنا بالابتزاز"، مؤكدة أن روسيا "ستعتبر ذلك دعوة لمزيد من التصعيد".

في الوقت نفسه، أكدت بربوك مرة أخرى أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا "بمسؤولية".

المصدر: تاس