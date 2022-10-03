سفير روسيا: تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستفتاءات لن تغير أي شيء

قال السفير الروسي لدى النمسا دميتري ليوبينسكي إن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستفتاءات لن تغير أي شيء.

وقال السفير الروسي "يمكن للاتحاد الأوروبي (EU) وعواصم الاتحاد الأوروبي إعلان أي شيء، لكن هذا لن يغير شيئًا، حيث تم بالفعل التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة بشأن قبول مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيه إلى روسيا.

واضاف في منشور على صفحته في "فيسبوك" أنه "كجزء من عمل منسق داخل الاتحاد الأوروبي، تمت دعوته اليوم إلى وزارة الخارجية النمساوية" على خلفية استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وقال ليوبنسكي ردا على ذلك "إن التعبير الحر عن إرادة الملايين من الناس في الاستفتاءات جرى بما يتفق تماما مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".

وفي الوقت نفسه، شدد على أن "الحق المشروع في تقرير المصير منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 ، ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي والعواصم الفردية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تعلن عن أي شيء. لكن هذه البيانات لا تغير شيئًا ولا يمكن أن تتغير - فقد تم التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة، وتم قبول أربعة كيانات مكونة جديدة للاتحاد الروسي في روسيا".

وتابع أن "هذه حقيقة يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعايش معها ويحسب لها حسابا في المستقبل".

في وقت سابق يوم الاثنين ، استدعت وزارة الخارجية النمساوية السفير الروسي بسبب الاستفتاءات لـ "إرسال إشارة واضحة" أن إجراء الاستفتاءات في هذه المناطق "انتهاك غير مقبول للقانون الدولي" بحسب رسالة الاستدعاء.

المصدر: تاس