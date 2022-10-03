دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، كما استدعت الخارجية التشيكية سفير موسكو لديها، وذلك على خلفية استفتاءات الانضمام الى روسيا.

واعلنت السفارة الروسية في باريس أن "السفير استدعي الى وزارة الخارجية اليوم"، دون ذكر الأسباب.

واستدعى وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي السفير الروسي ألكسندر زميفسكي بسبب الاستفتاءات حول اعتماد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إقليمي خيرسون وزابوروجيه في روسيا.

ووصف إجراء الاستفتاءين بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

كما استدعت وزارة الخارجية الإستونية السفير الروسي بخصوص الاستفتاءات.

وقالت وكالة "تاس" إن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت السفير الروسي في مدريد للاسباب ذاتها.

وتم ايضا استدعاء ممثل عن السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية السلوفاكية بسبب الاستفتاءات.

كما دعت قيادة الاتحاد الأوروبي دبلوماسيا روسيا رفيع المستوى إلى بروكسل على خلفية الاستفتاءات، وأعربت بروكسل عن إدانتها لانضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا.

في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجريت استفتاءات بشأن انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إقليمي خيرسون وزابوروجيه في روسيا.

وأظهرت نتائج الاستفتاءات تأييد الغالبية العظمى من السكان مثل هذه الخطوة.

ووقع يوم الجمعة الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات بشأن انضمام هذه المناطق إلى روسيا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين ، تبنى مجلس الدوما بالإجماع في القراءة الأولى وفي الحال شكل أربعة مشاريع قوانين دستورية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ، فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا.

المصدر: تاس