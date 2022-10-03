تسهيلات لسكان المناطق المنضمة إلى روسيا مؤخرا لتسريع عملية اندماجهم

نصت المعاهدات بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، والتي صدق عليها مجلس الدوما، على عدد من النقاط المتعلقة بسكان هذه المناطق ومستقبلهم.

أهم ما تنص عليه هذه المعاهدات:

- حصول الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الروسية الجديدة، وكذلك أولئك الذين عاشوا هناك من قبل، على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

- لإضفاء الشرعية على الوثائق، لن يحتاج سكان المناطق التي هي جزء من روسيا الاتحادية إلى الاتصال بالسلطات المختصة ويمكن مواصلة استخدامها.

- الحصول على الجنسية الروسية مكفول أيضا للأطفال القصر.

- الشخص الذي لا يرغب في الحصول على الجنسية الروسية سيحصل على تصريح إقامة في روسيا.

- في روسيا سيتم الاعتراف بوثائق التعليم الصادرة مسبقا من أوكرانيا.

- حتى 1 يناير 2028، سيكون التسجيل الرسمي لحقوق العقارات ممكنا على أساس الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهوريات وأوكرانيا.

- من تاريخ قبول مناطق جديدة حتى 1 يناير 2026 تسري فترة انتقالية.

المصدر: نوفوستي