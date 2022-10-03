أبناء قديروف يتدربون على السلاح

نشر حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مقطع فيديو يتضمن تدريب عسكري لأبنائه المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14، 15، 16 عاما على التوالي.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في القناة الرسمية لقديروف على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع قديروف أن أبنائه، أحفاد أحمد قديروف، يتدربون على السلاح منذ سن مبكرة، مؤكدا على أن التدريب العسكري على الدفاع عن الوطن لا يجب أن يتعارض مع السن الصغير، والصغار هم أحمد وإيلي وآدم وأعمارهم على التوالي 16 و15 و14.

وأشار قديروف إلى أن أبنائه يتم تعليمهم كيفية التعامل مع الأسلحة المختلفة، وكيفية استخدامها في أي مسافة، والأسس النظرية، حيث يعتبر رمضان قديروف أن الهدف الأساسي لأي أب هو غرس روح التقوى في أبنائه، وتعليمهم كيفية حماية الأسرة والشعب والوطن. وقال قديروف: "إذا أردت السلام فاستعد للحرب!".

المصدر: تليغرام