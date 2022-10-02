نوفاك يؤكد عزم روسيا اكتشاف المسؤول عن تخريب خط "السيل الشمالي"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن بلاده عازمة على اكتشاف المسؤول عن تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" مشيرا إلى كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا.

وأشار نوفاك خلال مقابلة له على قناة "روسيا 1" في برنامج " موسكو الكرملين بوتين" إلى أن إصلاح خطوط غاز "نورد ستريم 1 و2" تقنيا ممكنا إلا أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والمال ونوه بشكل أولي بأن روسيا ترى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا كانت معنية بتخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وقال إن هذه البلدان أعربت سابقا عن أن "هذه البنية التحتية لن تعمل، وسوف يفعلون كل شيء من أجل هذا"، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لم تقع من قبل وهي تحتاج إلى دراسة جدية.

أفادت وكالة الطاقة الدنماركية أن كمية كبيرة من الغاز تسربت في البحر وحظر على الطائرات والسفن الاقتراب من مكان وقوع الحوادث لمسافة تزيد عن خمسة أميال بحرية.

في وقت لاحق أوضح علماء الزلازل السويديون أنه في الـ 26 من سبتمبر تم سجيل انفجارين على امتداد أنابيب غاز " السيل الشمالي" "نورد ستريم".

ومن جانبها صنفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الحوادث بأنها أعمال تخريبية، مشيرة إلى أن أي انتهاك متعمد للبنية التحتية للطاقة الأوروبية غير مقبول وسيؤدي إلى ردود أفعال أكثر حسما.

المصدر: تاس