المحكمة الدستورية في روسيا تصادق على وثائق انضمام 4 مناطق جديدة لقوام البلاد

صادقت المحكمة الدستورية في روسيا على وثائق قدمها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا الاتحادية.

وتم نشر القرارات الأربعة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي اليوم الأحد.

وقالت المحكمة الدستورية: "إن الاعتراف بالاتفاق الدولي المبرم بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا الاتحادية وقبول كيان جديد داخل روسيا الاتحادية يتوافق مع دستور روسيا الاتحادية".

بدوره قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن مجلس الدوما سينظر في مشروعات قوانين دستورية واتفاقيات التصديق على الأراضي الجديدة يوم الاثنين.

وأضاف فولودين في تصريح صحفي اليوم الأحد: "سننظر يوم الاثنين في إدخال تعديلات على القوانين الدستورية، وكذلك التصديق على الاتفاقيات الدولية".

المصدر: وكالات