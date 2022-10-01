تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب بالطلاء الأحمر (صور + فيديو)

تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة يوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك.

وأكدت السلطات أن المبنى الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.

وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة NY1 الأمريكية.

قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن هناك كلمات مرئية فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة.

وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.

وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

Russian consulate vandalized with red paint on the façade. NYC 🗽 location pic.twitter.com/KUKzagyQBy — Devin UN: QueensNewsNow (@NowQueens) September 30, 2022

Anti-Russian street art from New York: there the Russian Consulate General was doused with red paint. A masked and hooded man approached the building with a sprinkler and quickly flooded it. Judging by the video, no one guards the building. 🤷 pic.twitter.com/Q6tpmObV33 — Malinda 🇺🇸 🇺🇦 🇵🇱 🇨🇦 (@TreasChest) September 30, 2022

In New York, unknown people doused the Russian Consulate General with red paint. pic.twitter.com/GvbuNZ2Bnz — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية