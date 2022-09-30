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"غازبروم": نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز في أنابيب "السيل الشمالي 1و2" لحظة وقوع الحادث

أخبار روسيا

Legion-Media Maksim Konstantinov / SOPA Images/Sipa USA
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن أنابيب "السيل الشمالي1" و"السيل الشمالي 2" كان فيها نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز لحظة وقوع حادث التسرب.

وقال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "حسب التقييمات المتوفرة، كان في 3 أنابيب للخطوط نقل الغاز نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز. وللمقارنة هذا يساوي حجم استهلاك الدنمارك خلال 3 أشهر".

وتابع أن "البيانات عن انخفاض حاد للضغط وتسرب الغاز تسمح بالحديث أن الإخلال بسلامة خطوط الأنابيب ناتج عن إصابة".

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وأضاف أن الغاز لم يضخ عبر الأنابيب لحظة الحادث لأسباب مختلفة، لكنها كانت جاهزة للعمل.

وأكد أن "غازبروم" بدأت بالبحث عن حلول محتملة لعودة "السيل الشمالي" إلى العمل، لكن من الصعب تقييم مواعيد ذلك، مضيفا أنها "مهمة فنية صعبة".

وأشار إلى أن إصابة "السيل الشمالي1" و"السيل الشمالي 2" في يوم واحد أمر غير مسبوق، وأن "يتم حرمان أوروبا لأجل غير محدد من أحد المسارات الرئيسية للتزود بموارد الطاقة المهمة، وأن روسيا و"غازبروم" بذلتا جهودا كبيرة لبناء وإطلاق عمل تلك الأنابيب، لأن هذا هو الطريق الأقصر والأكثر أمانا لنقل الغاز الروسي إلى المستهلكين الأوروبيين".

المصدر: تاس

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