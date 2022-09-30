باتروشيف: لا معلومات لدينا عن ضلوع الاستخبارات الغربية في تخريب "السيل الشمالي"

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بأنه لا توجد لدى موسكو بعد معلومات عن ضلوع الاستخبارات الغربية في حادث تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وقال باتروشيف في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الجمعة: "لا توجد لدينا مثل هذه المعلومات، ولكن لدينا معلومات حول قيامهم بمثل هذه الأعمال في وقت سابق. ونحن سنعلن عنها أيضا لاحقا".

وأوضح أن الحديث يدور عن "تفجير خطوط الأنابيب"، مضيفا: "لن أتحدث عن حالات محددة الآن، لكنهم قاموا بذلك".

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وكان باتروشيف قد لفت في وقت سابق خلال اجتماع رؤساء الاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة، أن المستفيد الرئيسي من العمل التخريبي في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق هو الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سبق لها أن فجرت خط أنابيب الغاز تحت المياه في نيكاراغوا عام 1983.

المصدر: تاس