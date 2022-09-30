سفير روسيا لدى لندن: موسكو لا تعتمد كثيرا على خدمات الشركات البريطانية التي أوقفت نشاطها في بلادنا

قال سفير روسيا لدى لندن أندريه كيلين: "في روسيا الاتحادية لدينا شركاتنا الخاصة والمستقلة بقدر كاف وهي قادرة على التعامل مع كل ما هو ضروري.

وأكد السفير لوكالة أنباء تاس أن روسيا لا تعتمد كثيرا على خدمات الشركات البريطانية، التي حظرت عليها لندن تصدير خدماتها لبلادنا ردا على ضم روسيا الاتحادية مناطق جديدة.

وقد استدعت الخارجية البريطانية الجمعة السفير كيلين على خلفية انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون لروسيا الاتحادية.

بحسب كيلين "روسيا في الواقع، تعتمد على خدمات هذه الشركات قليلا. في الماضي، استخدمنا بالفعل الخدمات المدرجة -القانونية والمعمارية، إلخ ولكن نظرا لأن جميع شركات المحاماة [الغربية] غادرت روسيا في الربيع، أعتقد أن هذه الخسارة ليست كبيرة بالنسبة لنا. لدينا شركاتنا الخاصة والمستقلة بما يكفي والقادرة على تأمين كل ما هو ضروري".

المصدر: تاس