روسيا.. وزارة المالية تسدد عائدات سندات اليورو بالروبل

سددت وزارة المالية الروسية التزاماتها بالروبل الروسي بمبلغ 319.3 مليون دولار على سندات اليورو مع استحقاق نهائي في عام 2030. بحسبما أعلنته الوزارة الجمعة.

أعلنت وزارة المالية الروسية الجمعة عن سداد جزء من الدين الرئيسي على الأوراق المالية الحكومية لروسيا الاتحادية وخدمتها وأنها أوفت بها بالكامل.

فقد تم سداد المدفوعات بالروبل وفقا لمخطط جديد أعلنته وزارة المالية في 23 يونيو.

ووفقا للإجراء الجديد المدفوعات على سندات اليورو، ستقوم روسيا بتحويلها للمكافئ بالعملة الاجنبية وسيتم تحويل المدفوعات لحامليها بسعر صرف الروبل إلى العملة الاسمية التي حددها بنك روسيا في تاريخ الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة المالية إلى أن مالكي سندات اليورو الروسية لهم الحق في تحويل المدفوعات بالروبل الروسي إلى أي عملة وتحويلها إلى الخارج.

المصدر: تاس