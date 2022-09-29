موسكو توقع اتفاقية مع مينسك بشأن عبور البضائع البيلاروسية عبر أراضيها

أعلنت وزارة النقل والمواصلات البيلاروسية عن توقيع اتفاقية حكومية مشتركة بين موسكو ومينسك حول عبور شاحنات النقل البيلاروسية عبر أراضي روسيا الاتحادية.

حيث وقع على الاتفاقية من الجانب الروسي وزير النقل فيتالي سافيليف، ومن الجانب البيلاروسي وزير النقل والمواصلات أليكسي أفرامينكو.

وبحسبما ذكره بيان الوزارة فإن الوثيقة تنص على إنشاء طرق بديلة لتوريد منتجات التصدير عبر الأراضي الروسية حيث سيتم نقل البضائع عبر الموانئ البحرية الروسية وممرات النقل البري التي تمر عبر أراضي روسيا وبيلاروس.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سيضمن تنظيم عمليات تصدير موثوقة ومستقرة للموردين البيلاروس.

وأشار أفرامينكو إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن نقل المنتجات النفطية البيلاروسية عبر الموانئ الروسية في شهر فبراير من العام 2021.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق أوسع بشأن بناء وتطوير سلاسل لوجيستية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أن نجاح تنفيذ الاتفاقية الأولى والأساليب الفعالة التي تم بناؤها والقدرة المتزايدة للبنية التحتية للموانئ الروسية سمحت لإدارات النقل في البلدين بالتوقيع على اتفاقية حكومية دولية جديدة.

ومن جانبه أكد سافيليف أن العمل المشترك للوزارات ينجح دائما في تحقيق نتائج مهمة ما يثبت مستوى التكامل بين دول الاتحاد.

وأشار إلى أن تطوير نقل البضائع من خلال ممرات النقل التي تمر عبر الأراضي الروسية وخصوصا الأسمدة سيعطي دفعة جديدة للاقتصادات الوطنية.

وأضاف أن الوثيقة ستسمح لبيلاروس بالحفاظ على حجم الصادرات ودخول أسواق جديدة من خلال منتجاتها.

وتابع قائلا بأن معدلات الشحن الحالية تشير إلى أن حجم الصادرات النفطية سيتجاوز الـ 2.4 مليون طن التي خطط لها.

المصدر: تاس

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