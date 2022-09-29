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جمهورية توفا الروسية تعلن عن انتهاء التعبئة الجزئية في أراضيها

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جمهورية توفا الروسية تعلن عن انتهاء التعبئة الجزئية في أراضيها
Sputnik
روسيا
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أفاد المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية توفا الروسية، اليوم الخميس، بانتهاء أعمال التعبئة الجزئية (دعوة الاحتياط) في أراضي المنطقة.

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وقال ممثل للمكتب في حديث لوكالة "تاس": "أبلغ المفوض العسكري للجمهورية، دمير أوول أرتينا، رئيس الجمهورية، فلاديسلاف خوفاليغا، اليوم الخميس، بالوفاء بحصة التعبئة الجزئية".

وأضاف في الوقت ذاته أنه يمكن لسكان المنطقة تلقي استدعاءات من مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، مؤكدا أنها تأتي لتوضيح البيانات الشخصية والتحقق منها.

وبحسب سلطات الجمهورية تم تجنيد نحو 700 شخص في الجمهورية.

المصدر: تاس

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