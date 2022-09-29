بيسكوف: مراسم توقيع معاهدات انضمام الأراضي المحررة ستقام غدا في الكرملين بحضور الرئيس بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي المحررة إلى كيان الاتحاد الروسي ستقام غدا الجمعىة في الكرملين وبحضور الرئيس بوتين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "غدا في تمام الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو) في قصر الكرملين، في قاعة سانت جورج، ستقام مراسم توقيع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى كيان الاتحاد الروسي.. وسيلقي الرئيس بوتين خطابا هاما بمناسبة هذا الحدث".

هذا ووصل قادة ورؤوساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون أمس الأربعاء إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

يذكر أنه في 23-27 سبتمبر، تم إجراء استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون والأراضي المحررة من منطقة زابوروجيه، حيث أيد غالبية السكان الانضمام إلى روسيا. ويوم الأربعاء ، أرسل قادة تلك المناطق نداءا رسميا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول تلك الأراضي كجزأ من روسيا.

المصدر: نوفوستي