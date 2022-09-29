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مسؤول: النواب الروس تلقوا دعوات لحضور حدث بمشاركة بوتين غدا الجمعة

أخبار روسيا

مسؤول: النواب الروس تلقوا دعوات لحضور حدث بمشاركة بوتين غدا الجمعة
Sputnik
الكرملين، موسكو
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أفاد نائب مجلس الدوما الروسي، دينيس بارفيونوف، بتلقى نواب المجلس دعوات إلى الكرملين لحضور حدث سيقع غدا الجمعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكتب في صفحته على "التلغرام": "تم إرسال دعوات إلى نواب مجلس الدوما للحضور إلى الكرملين في 30 سبتمبر الجاري، حيث سيبدأ في الساعة 15:00 حدث بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن الدعوات لا تحدد نوع الحدث الذي سيعقد في الكرملين.

المصدر: نوفوستي

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