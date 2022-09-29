مسؤول: النواب الروس تلقوا دعوات لحضور حدث بمشاركة بوتين غدا الجمعة

أفاد نائب مجلس الدوما الروسي، دينيس بارفيونوف، بتلقى نواب المجلس دعوات إلى الكرملين لحضور حدث سيقع غدا الجمعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكتب في صفحته على "التلغرام": "تم إرسال دعوات إلى نواب مجلس الدوما للحضور إلى الكرملين في 30 سبتمبر الجاري، حيث سيبدأ في الساعة 15:00 حدث بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن الدعوات لا تحدد نوع الحدث الذي سيعقد في الكرملين.

المصدر: نوفوستي