الكرملين: الناتو يستخدم أوكرانيا رأس جسر للحرب ضد روسيا

أكد النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين سيرغي كيريينكو أن حلف الناتو يستخدم أوكرانيا رأس جسر في الحرب التي يخوضها ضد روسيا.

وقال كيريينكو في كلمة أثناء فعاليات احتفالية بمناسبة يوم عمال القطاع النووي الروسي، يوم الأربعاء: "ندرك جيدا أنه على أراضي دونباس وأوكرانيا... تحاربنا كافة دول الناتو".

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وأضاف أن تلك الدول "تستخدم مواطني أوكرانيا وأراضي أوكرانيا بمثابة رأس الجسر لهذه الحرب".

وتأتي تصريحات كيريينكو على خلفية إعلان نتائج التصويت في استفتاءات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه لصالح الانضمام إلى روسيا، وتوجه قياداتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب قبولها بصفة أقاليم روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي