لا تزال كراسني ليمان والطرق السريعة الرئيسية تحت سيطرة قوات الحلفاء، حسبما ذكرت القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية يوم الأربعاء.

وأفادت قيادة القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك أن "المدافعين عن المنطقة من الوحدات الشعبية في جمهورية دونيتسك، والقوات المسلحة الروسية، يسيطرون بالكامل على الوضع في جميع محاور الهجمات التي تشنها وحدات الجيش الأوكراني، كما أن الطرق الاستراتيجية تحت السيطرة على الرغم من محاولات النازيين قطع كراسني ليمان عن الإمدادات".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية أن هجوم القوات الأوكرانية على كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية فشل، وبلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية أكثر من 70 قتيلا.

وكراسني ليمان هي تقاطع رئيسي للسكك الحديدية في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك، على بعد 136 كم من دونيتسك.

المصدر: نوفوستي