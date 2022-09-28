الأسطول الروسي يستلم غواصة "نوفوسيبيرسك" الصاروخية النووية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الغواصة الصاروخية النووية الأولى من مشروع 885M "ياسن" التي تحمل اسم "نوفوسيبيرسك"، وصلت إلى إقليم كامتشاتكا للخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تم تجديد قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ بغواصتين نوويتين في وقت واحد. وهما: الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية (مشروع 955 أ، بوريه-أ) الحاملة لاسم الأمير أوليغ، والغواصة النووية المزودة بصواريخ مجنحة (مشروع 885 م، ياسن-م) الحاملة لاسم نوفوسيبيرسك".

وذكرت الوزارة أن هاتين الغواصتين نفذتا عملية انتقال من أسطول الشمال إلى أسطول المحيط الهادئ، وصلتا إلى نقطة التمركز الدائم في كامتشاتكا.

وأفادت الوزارة بأن الغواصة "نوفوسيبيرسك" خلال رحلتها البحرية شاركت في البعثة القطبية "أومكا-2022"، وخلال ذلك أطلقت وهو طافية من مياه بحر تشوكشي صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "أونيكس"، على هدف بحري وأصابته.

ويشار إلى أن "نوفوسيبيرسك" هي أول غواصة من مشروع 885M "ياسن"، تم البدء ببنائها في 26 يوليو 2013 ، ونزلت إلى المياه في 25 ديسمبر 2019. وهي تحمل صواريخ مجنحة من طراز"أونيكس"، و"كاليبر".

المصدر: نوفوستي