دعا سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك مجلس الأمن الدولي، لوقف محاولات كييف عرقلة استفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.

وأشار ميرونشيك إلى أنه في غضون خمسة أيام قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 82 صاروخا من نوع "هيمارس" على أراضي الجمهورية، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم طفلان، كما ألحقت أضرارا مادية فادحة ودمرت 37 مبنى سكنيا.

وقال إن محاولات أوكرانيا للضغط على حرية التعبير وإرادة المواطنين ليست إلا محاولات إرهابية للتصدي لحق سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في تقرير مصيرهم.

وبتاريخ الـ19 من سبتمبر تقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بمناشدة إلى رئيسي الجمهوريتين دينيس بوشلين، وليونيد باشنيك بالإسراع بتنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

كما وأعلنت إدارتا مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء في ذات الوقت مؤكدتين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهم ومواطنيهم في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

المصدر: نوفوستي