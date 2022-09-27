ممثل سينمائي ومسرحي فرنسي يحصل على الجنسية الروسية

حصل الممثل الفرنسي أوليفييه سيو، على الجنسية الروسية، وذلك على أساس مرسوم صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين. وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للكرملين.

وجاء في قائمة الذين حصلوا على الجنسية الروسية وفقا للمرسوم: "سيو أوليفييه، فلاديمير، تشارلز، مواليد 18 يوليو 1973 في فرنسا".

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وشارك سيو، في العديد من الأفلام الروسية ومن بينها: "السيد صاحب الضربة القاضية"، و"الجسر"، "المحترف" وغيرها.

يشار إلى أن أسلافه عاشوا قبل ثورة أكتوبر، في موسكو وبطرسبورغ، وهاجروا بعدها إلى أوروبا. وزار سيو روسيا لأول مرة في عام 1986.

ويتقن هذا الممثل، ثلاث لغات - الفرنسية والروسية والإنجليزية.

المصدر: نوفوستي