الأمن الروسي يعتقل أحد أنصار "داعش" كان ينشط في موسكو وفورونيج

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من اعتقال أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يروج لأفكارالإسلام الراديكالي بين أبناء آسيا الوسطى المقيمين في موسكو وفورونيج.

وأضاف الأمن الروسي، في بيانه: "قام عناصر الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع الحرس الروسي في منطقة موسكو، باعتقال أحد مؤيدي الإسلام الراديكالي، الذي نشط في تجنيد بعض المسلمين لدعم تنظيم داعش الإرهابي".

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ووفقا للبيان، يبلغ عمر المعتقل 24 عاما، وهو من مواليد آسيا الوسطى، وقام بالترويج للأفكار الدينية المتطرفة بين أبناء جلدته في أماكن عملهم في موسكو وفورونيج. واستخدم المذكور في نشاطاته التخريبية شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المراسلات الفورية، حيث وزع مواد دعائية عن أعمال الإرهابيين في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي