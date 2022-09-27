الصحة الروسية: 3 مصابين جراء حادث إطلاق النار في إيجيفسك لا يزالون في حالة حرجة للغاية

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن المصابين جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الاثنين في مدرسة بمدينة إيجيفسك، قضوا الليل بشكل مرض، مضيفا أن 3 منهم في حالة حرجة للغاية.

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وقال موراشكو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "قضوا الليلة الماضية بشكل مرض، خضعوا لفحوصات إضافية، يوجد هناك مصابون في حالة حرجة للغاية، يدور الحديث عن 3 منهم وتثير حالتهم قلقا لدينا".

ويوم أمس الاثنين أطلق رجل من مواليد 1988 النار في مدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، ثم انتحر. وكان المهاجم أرتيوم كازانتسيف، وهو تلميذ سابق بهذه المدرسة، مصابا بمرض نفسي. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المهاجم كان يرتدي لحظة الهجوم قناعا وقميصا كتبت عليه رموز نازية. ووفق المعلومات الأخيرة أدى الهجوم إلى مقتل 17 شخصا بمن فيهم 11 طفلا، وإصابة آخرين. وأعلنت جمهورية أودمورتيا الروسية التي تقع فيها مدينة إيجيفسك، الحداد على ضحايا الحادث لمدة 3 أيام.

المصدر: نوفوستي