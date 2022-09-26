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روسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصا

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روسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصا
Sputnik SERGEI KUZNETSOV
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أعلنت حكومة جمهورية أودمورتيا الروسية ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق مختلّ عقليا النار في مدرسة اقتحمها وقتل حارسيها بمدينة إيجيفسك، إلى 17 شخصا.

وأوضح المكتب الصحفي للحكومة المحلية أن بيانات لجنة التحقيقات الروسية تشير إلى أن بين الضحايا 11 طفلا.

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وزارت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا المصابين في المستشفى، حيث تواصلت مع الأطفال وأهاليهم.

وأكدت للصحفيين أن كل المساعدات اللازمة ستقدم لكل من يحتاج إليها.

يذكر أن مسلحا دخل المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك صباح الاثنين، وفتح النار من مسدسه، مما أسفر عن مقتل أطفال ومدرسين وحارس المدرسة، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. وانتحر منفذ الهجوم داخل المدرس، وتبين لاحقا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.

المصدر: تاس

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