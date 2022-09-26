واشنطن: ندين جميع أعمال العنف ولاسيما في المؤسسات التعليمية

أعرب البيت الأبيض تعليقا على حادث إطلاق مختل عقليا النار على مدرسة اقتحمها وقتل حارسيها بمدينة إيجيفسك الروسية، عن إدانته لكافة أعمال العنف، ولاسيما ضد المؤسسات التعليمية.

حيث أقدم شخص مجهول في وقت سابق من اليوم على إطلاق النار في المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك بجمهورية أودمورتي ومن ثم قام بالانتحار، وبحسب البيانات كان ضحية الحادث 15 شخصا بينهم 4 بالغين و11 طفلا، كما وأصيب 24 شخصا آخر بينهم 22 طفلا وشخصان بالغان.

وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنسك فإن مطلق النار كان يعاني من انفصام في الشخصية.

وقد توصلت لجنة التحقيق إلى هوية الجاني وهو أحد خريجي هذه المدرسة ويدعى أرتيوم كازانتسيف من مواليد عام 1988 وهو من سكان مدينة إيجيفسك.

وتخضع شخصيته ووجهات نظره ومواقفه الآن للدراسة حيث يجري التحقيق بشأن تمسكه بآراء الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية.

وقد تم إعلان الحداد في جمهورية أودمورتيا لـ 3 أيام حتى الـ 29 من سبتمبر الجاري

المصدر: راديو سبوتنيك

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