الأمم المتحدة تدين حادث إطلاق النار في مدرسة إيجيفسك الروسية
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أدان فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية وراح ضحيته 15 شخصا، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا والشعب الروسي وحكومته.
واقتحم مختل عقليا المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك في جمهورية أودمورتيا الروسية صباح اليوم، وشرع في إطلاق النار على حارسيها، والتلاميذ وكادرها التعليمي.
وأسفر عن الحادث مقتل 15 شخصا، كما أصيب 24 شخصا بينهم 22 طفلا.
وتم إعلان الحداد في أودمورتيا 3 أيام حتى الـ29 من سبتمبر الجاري
المصدر: تاس