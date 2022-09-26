الكرملين: بوتين في أسى عميق لمقتل أناس بمدرسة إيجيفسك ويعطي تعليماته بشأن العمل الإرهابي

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين في أسى عميق لمقتل أناس في مدرسة بمدينة إيجيفسك حيث وقع الهجوم الإرهابي.

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وقال بيسكوف في تصريحه: "أنباء مأساوية من إيجيفسك، يأسى الرئيس بوتين بعمق على مقتل أناس وأطفال في المدرسة التي وقع فيها العمل الإرهابي".

كما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى السلطات الإقليمية والفيدرالية جميع التعليمات اللازمة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في إيجيفسك، وسيتم حل جميع المسائل الاجتماعية.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "أجرى الرئيس بوتين بالفعل محادثات هاتفية مع رئيس المنطقة (أودمورتيا) ألكسندر بريشالوف، ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة (ميخائيل) موراشكو، ووزير التعليم سيرغي كرافتسوف، الذي توجه الآن جوا إلى إيجيفسك. تم إعطاء جميع التعليمات اللازمة.. وسيتم حل جميع المسائل الاجتماعية الضرورية".

وكان تلميذ سابق قد أطلق النار يوم الاثنين، في المدرسة رقم 88 في إيجيفسك، قبل أن ينتحر. وبحسب أحدث البيانات، سقط 13 شخصا، ضحايا في هذه الجريمة، بينهم سبعة قاصرين، وأصيب 14 طفلا وسبعة بالغين، فيما أعلن الحداد في جمهورية أودمورتيا الروسية، الواقعة على السفوح الغربية من جبال الأورال.

المصدر: نوفوستي