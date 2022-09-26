 
مباشر

بوتين يعفي تشيجوف من مهامه كممثل دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا

بوتين يعفي تشيجوف من مهامه كممثل دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv9m

أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير تشيجوف من مهامه كممثل دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية "يوراتوم".

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "إعفاء فلاديمير تشيجوف من مهام الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية في بروكسل".

إقرأ المزيد
الكرملين يعلق على قيود التأشيرات للدبلوماسيين الروس
الكرملين يعلق على قيود التأشيرات للدبلوماسيين الروس

ويشار إلى أن تشيجوف (من مواليد عام 1953)، وهو دبلوماسي روسي محترف، عمل سابقا في مناصب عليا في مختلف إدارات وزارة الخارجية الروسية. وهو مختص في العلاقات مع الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا