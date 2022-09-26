بوتين يعفي تشيجوف من مهامه كممثل دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي

أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير تشيجوف من مهامه كممثل دائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية "يوراتوم".

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "إعفاء فلاديمير تشيجوف من مهام الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية في بروكسل".

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ويشار إلى أن تشيجوف (من مواليد عام 1953)، وهو دبلوماسي روسي محترف، عمل سابقا في مناصب عليا في مختلف إدارات وزارة الخارجية الروسية. وهو مختص في العلاقات مع الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي