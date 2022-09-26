حادث إطلاق نار في مكتب التجنيد العسكري في سيبيريا

صرح حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيف، بأن شابا أطلق النار على مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مدينة "أوست أوليمسك" بمنطقة إيركوتسك، في سيبيريا.

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وقد أصيب المفوض العسكري، ألكسندر إليسيف، بجروح في صدره، جراء إطلاق النار، وهو في حالة خطيرة للغاية بالعناية المركزة، بينما يصارع الأطباء لإنقاذ حياته، فيما اعتقل الشاب الذي أطلق النار على الفور.

وقع الحادث صباح اليوم الاثنين، 26 سبتمبر، في تمام الساعة 07:20 بتوقيت موسكو المحلي، حينما أطلق شاب يبلغ من العمر 25 عاما النار على المفوض العسكري بشكل مباشر من مسافة قريبة، فأصابه بـ 6 طلقات في صدره. وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن لجنة التحقيق الإقليمية وخبراء من الطب الشرعي يعكفون الآن على استجواب المتهم، وتوضيح دوافع الجريمة.

وتم رفع دعوى جنائية ضد المتهم بموجب مادتي "التعدي على حياة ضابط إنفاذ القانون"، و"الاستحواذ غير المشروع أو نقل أو بيع أو تخزين أو حمل الأسلحة النارية والذخيرة" من قانون العقوبات الجنائي.

المصدر: نوفوستي