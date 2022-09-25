بوتين: اليهود الروس يساهمون بشكل كبير في تعزيز الانسجام والتوافق في روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليهود الروس بمناسبة حلول عيد "روش هاشناه" (رأس السنة العبرية)، الذي يوافق بداية العام الجديد في التقويم اليهودي.

وأشار الرئيس بوتين، في تهنئته، إلى مساهمة اليهود الروس في الحفاظ على التنوع الثقافي والوئام بين الأعراق في روسيا الاتحادية.

وأضاف بوتين في برقيته، المنشورة على موقع الكرملين: "أهنئكم من صميم القلب بعيد رأس السنة العبرية، الذي يدل على بداية العام الجديد وفقا للتقويم اليهودي".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هذا العيد يجذب المؤمنين إلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم - الإنسانية، والتقوى، والرحمة، والاندفاع لعمل الخير.

وقال: "من المهم جدا، أن اليهود الروس مع بقائهم مخلصين للتقاليد الروحية القديمة، يواصلون تقديم مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا، وتعزيز الانسجام بين الأعراق، وتقوية مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح الديني".

وتمنى الرئيس بوتين، لليهود الروس، الصحة والراحة النفسية والمزاج الاحتفالي.

المصدر: نوفوستي