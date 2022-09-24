لافروف: 3 دول طلبت لقاءنا ثم اختفت عن الرادار

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دولا في الاتحاد الأوروبي والناتو طلبت لقاءه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم اختفت عن شاشة الرادار، وأن إحدى الدول منعت منه.

وقال: "دولتان في الاتحاد الأوروبي ودولة عضو في الناتو طلبت مباحثات غير علنية معي. قبلت ذلك، وقلت: كما تشاؤون. نحن لا نرفض الاتصالات، وسنكون دائما على استعداد لقبول الشكل الذي يريح شركاءنا ولكن بعد هذا التفاعل بيننا، اختفوا عن شاشات الرادار ولم نسمع عنهم شيئا بعد ذلك".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يسمح لرئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس بعقد اجتماع مع الوفد الروسي، وأضاف: "في كل عام نعقد العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش الجمعية العامة. وفي هذا العام، كما في السنوات السابقة، كان من المقرر عقد لقاء مع رئيس قبرص السيد أناستاسيادس بناء على طلبه وأدرجنا لقاءه في جدولنا الزمني وفي الوقت المناسب بالنسبة له وتم نشر هذه الجدول ولكن قبل ساعة من الموعد، أبلغنا موظفوه بأن الاتحاد الأوروبي لم يسمح له بالذهاب للقاء معي... هكذا حرفيا".

المصدر: تاس