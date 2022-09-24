لافروف: روسيا لا ترفض الاتصالات مع واشنطن والأطلسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض الاتصالات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي، وأنها مستعدة حتى للقاءات غير معلنة معهما إن أرادا ذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الدورة 77 للجمعية العامة الأمم المتحدة: "نحن لا نرفض الاتصالات، عندما نتلقي مقترحات بهذا الشأن".

وأضاف: "إذا كان شركاؤنا يريدون عقد لقاء غير معلن بحيث لا يعرف به أحد، فأهلا وسهلا بهم"، خاصة وأن بعض الدول تطلب من روسيا عقد اجتماعات سرية معها خوفا من حلفائها، وتطلب عدم الإفصاح عنها.

المصدر: تاس