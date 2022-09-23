روسيا وكوبا تنددان بالعقوبات أحادية الجانب

ندد وزيرا خارجية روسيا وكوبا سيرغي لافروف، وبرونو رودريغيز باريليا بسياسة العقوبات أحادية الجانب، وجددا رفض موسكو وهافانا القاطع لهذه العقوبات.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء بين الوزيرين على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنهما "تبادلا الآراء حول القضايا الملحة الخاصة بالشراكة الاستراتيجية الثنائية".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الموقف الثابت للبلدين والرافض بشكل قاطع للعقوبات أحادية الجانب".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن رودريغيز أكد "تضامن كوبا مع جهود روسيا لحماية السلام والأمن والقانون الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الجانب الروسي "دعمه لهافانا في مطالبها العادلة بالرفع الكامل والفوري للحظر التجاري الأمريكي عنها".

ووقع الوزيران على خطة المشاورات على مستوى الخارجية للسنوات الخمس المقبلة.

المصدر: تاس