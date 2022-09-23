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زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثني روسيا عن تحقيق أهدافها في أوكرانيا

أخبار روسيا

زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثني روسيا عن تحقيق أهدافها في أوكرانيا
RT
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أكدت ماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية أن تهديدات الاتحاد الأوروبي والغرب، لن تمنع روسيا من تحقيق كافة أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحماية سكان دونباس.

وقالت زاخاروفا: "نودّ أن نؤكد مرة أخرى أن أي تهديدات من الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية الأخرى لن تؤثر في تصميمنا على تنفيذ جميع أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا وحماية الروس هناك".

وأشارت إلى أن الاستفتاءات التي بدأت يوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون "تنسجم بالمطلق مع القانون الدولي وتمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم، والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم ومعتقدهم".

المصدر: تاس

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