زاخاروفا: الوفود الأوروبية التي طلبت لقاء لافروف اختفت عن شاشة الرادار

صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوفود الأوروبية التي طلبت لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد "اختفت عن الرادار".

وكتبت زاخاروفا في حسابها على "تلغرام"، يوم الجمعة: "بعد توجيه طلباتهم لمباحثات مع سيرغي لافروف على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد الحصول على مقترحات الجانب الروسي حول توقيت هذه اللقاءات، اختفت الوفود الأوروبية عن الرادارات".

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وأَضافت: "يبدو أنها تلقت من واشنطن تعليمات بالتزام الصمت".

وكانت زاخاروفا قد أعلنت أمس الخميس، أن وزيرتي الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، والألمانية أنالينا بيربوك وغيرهما طلبوا عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة.

المصدر: RT