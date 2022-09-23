كوادر محطة زابوروجيه يدلون بأصواتهم في استفتاء الانضمام إلى روسيا

أدلى كوادر محطة زابوروجيه الكهرذرية بأصواتهم في استفتاء انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا، حيث أرسل لهم مركز متنقل للتصويت، بما لا يعيقهم عن متابعة الوقوف على سلامة المحطة.

وأشرفت على تنظيم اقتراع موظفي المحطة إدارة مدينة إينيرغودار التابعة لها المحطة في مقاطعة زابوروجيه، ومؤسسة "روس إينيرغو آتوم" الروسية للطاقة الذرية، المشرفة على المحطة.

وسبق لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها، وأعلنت أمس عن تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة ستستمر من الـ23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري.

مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا في أعقاب ذلك عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

المصدر: RT