روسيا.. مسيرات حاشدة تأييدا لاستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا (فيديو)

تشهد المدن الروسية الكبرى، وبينها موسكو مسيرات مؤيدة للاستفتاءات التي انطلقت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.

ففي موسكو، احتشد عشرات الآلاف في الساحة الحمراء رافعين أعلام روسيا ورايات دونباس وزوبوروجيه وخيروسن التي تشهد إقبالا غير متوقع على التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وتجرى في هذه الأثناء مسيرات وحملات تأييد للاستفتاء في مدن روستوف على الدون، وبينزا، ويكاتيرينبورغ وغيرها من عشرات المدن الروسية.

وسبق لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأعلنت أمس عن تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة ستستمر من الـ23 وحتى الـ27 من الشهر الجاري.

مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا في أعقاب ذلك عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

المصدر: RT