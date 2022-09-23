بوتين يدعو مجلس الأمن الروسي لمناقشة حماية القيم الوطنية

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، 23 سبتمبر، مناقشة قضايا التربية الوطنية.

وقال بوتين: "لدينا اليوم على جدول الأعمال قضايا تنظيم العمل على التربية الأخلاقية والوطنية في نظام التعليم العالي والتعليم العام"، حيث قدم وزير التربية والتعليم، سيرغي كرافتسوف، تقريره المخصص لهذا الشأن.

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يذكر أنه في استراتيجية الأمن القومي لروسيا، تم تسمية دعم المشاريع العامة الهادفة إلى التثقيف الوطني للمواطنين الروس كواحدة من مهام حماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية.

وكان أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد قال في وقت سابق إن المواجهة الأيديولوجية بين روسيا والغرب في المجال الروحي هي الأكثر حدة، لذلك فمن المهم بشكل خاص تحديد أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم الأخلاقية الروسية التقليدية.

وأفادت الأنباء بأن روسيا تناقش مسودة أسس سياسة الدولة الروسية للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتعزيزها. وستصبح تلك إحدى وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال، والتي حددتها استراتيجية الأمن القومي الروسي.

المصدر: نوفوستي