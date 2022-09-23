الدفاع الروسية تحدد فئات المواطنين غير الخاضعين للتعبئة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لن يتم استدعاء العاملين فيها خلال التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيانها: "من أجل ضمان استمرار عمل بعض الصناعات عالية التقنية، وكذلك النظام المالي لروسيا، تم اتخاذ قرار بعدم الاستدعاء لخدمة الاحتياط العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، حملة الشهادات العالية في التخصصات والمجالات التالية:

-العاملون في شركات التكنولوجيات المعلوماتية، والمشاركة في تصميم وتطوير وتنفيذ وصيانة وتشغيل حلول التكنولوجيات المعلوماتية وضمان تشغيل البنية التحتية المعلوماتية؛

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-شركات الاتصالات الروسية المشاركة في ضمان أمن وتشغيل مرافق الاتصالات ومراكز معالجة البيانات، فضلا عن مرافق وخطوط الاتصالات العامة ؛

-المؤسسات الرئيسية الأساسية في مجال المعلومات والاتصالات، والأشخاص المرتبطين بها، ومؤسسي هيئات التحرير أو ناشري وسائل الإعلام المسجلة ، ومذيعي القنوات التلفزيونية، ووسائل الإعلام المشاركة في إنتاج وتوزيع المنتجات الإعلامية؛

-المؤسسات التي تضمن عمل واستقرار نظام الدفاع الوطني والبنية التحتية للأسواق المالية، وإدارة السيولة المصرفية، وتداول النقد".

المصدر: نوفوستي