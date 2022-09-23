استطلاع : غالبية الروس يرون أن بوتين يعمل بشكل جيد

جاء في استطلاع للرأي العام، إن غالبية الروس (80٪) يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه.

ووفقا لهذا الاستطلاع الذي أجراه "صندوق الرأي العام"( فوم)، أعرب 77٪ من المشاركين في الدراسة، عن ثقتهم بالرئيس الروسي.

وتدل نتائج الاستطلاع، على أن 80٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، وقال 10% إنه يعمل بشكل سيء، فيما أعرب 11٪ عن وجود صعوبة لديهم في الإجابة.

في الوقت نفسه، قال 77٪ من الروس، إنهم يثقون بالرئيس بوتين، وذكر 13٪ أنهم لا يثقون به، ووجد 10٪ صعوبة في الإجابة.

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تم تنفيذ هذه الدراسة، في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر وشارك فيه 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 سنة فأكثر في 104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي