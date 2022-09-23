4 نواب من مجلس الدوما يتطوعون للالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أعلن سكرتير المجلس الاستشاري لكتلة "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، عن تلقيه طلبات من 4 نواب بمجلس الدوما لإرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة كجزء من القوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك وفقا لما نقله المكتب الصحفي لـ "روسيا الموحدة"، حيث صرح تورتشاك بأن وزارة الدفاع الروسية سوف تنظر في الطلبات الأربع.

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وصرح تورتشاك بأن النواب الأربعة هم رئيس لجنة شؤون الصحة بمجلس الدوما، دميتري خوزبيزوف، ونائب رئيس لجنة شؤون الدفاع، دميتري سابلين، ونائب رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل، فيتالي ميلونوف، ونائب رئيس لجنة شؤون الاقتصاد، وسكرتير فرع خاكاسيا الإقليمي لـ "روسيا الموحدة"، سيرغي سوكول.

وتابع تورتشاك: "لقد عمل دميتري خوزبيزوف ودميتري سابلين وفيتالي ميلونوف معنا في دونباس منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في إطار عمليات الطوارئ الخاصة، لإنقاذ المدنيين من أيدي نظام كييف، وهم يعرفون جيدا ما يعنيه أن تكون روسيا على أرض روسية أصيلة احتلها النازيون الجدد، وما هو النضال من أجل الحق في أن تكون روسيا".

وكان الرئيس الروسي قد ألقى صباح يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني في الوقت الحقيقي Realtime، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

المصدر: نوفوستي