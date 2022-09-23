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زاخاروفا: وزراء أوروبيون طلبوا لقاء لافروف فيما يقنعون نظراءهم بعدم التواصل مع موسكو

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زاخاروفا: وزراء أوروبيون طلبوا لقاء لافروف فيما يقنعون نظراءهم بعدم التواصل مع موسكو
Sputnik Russian Foreign Ministry
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزراء أوروبيين طلبوا لقاء الوزير سيرغي لافروف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يقنعون نظراءهم بعدم التواصل مع موسكو.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الخميس: "الدول الغربية الكبرى بدأت بتوجيه طلباتها لعقد لقاء معنا".

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وتابعت: "هل تريدون أسماء؟ هي موجودة عندي. الفرنسية كولونا والألمانية بيربوك وممثل إحدى دول أوروبا الشمالية طلبوا لقاء لافروف".

وأشارت إلى أن بعض الدول الغربية تحاول إقناع دول أخرى في القارة كانت لديها علاقات اقتصادية وإنسانية تاريخية مع روسيا، بعدم التواصل مع موسكو.

المصدر: تاس

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