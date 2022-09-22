قديروف: الشيشان نفذت خطة التعبئة بنسبة 254%
Sputnik HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC'S PRESS OFFICE
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الجمهورية نفذت خطة التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد، بنسبة 254%.
وكتب قديروف على "تلغرام"، أنه عقد يوم الخميس اجتماعا حول استدعاء سكان الشيشان للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد أنه "تم تنفيذ الخطة في جمهورية الشيشان بنسبة 254%".
وأشار إلى أنه تم تحقيق ذلك في وقت سابق، حيث تم تشكيل وحدات جديدة للقوات المسلحة حتى قبل التعبئة.
وأضاف أن الجمهورية تمتلك احتياطا من آلاف المتطوعين المستعدين للالتحاق بالجيش الروسي في حال الضرورة.
المصدر: نوفوستي