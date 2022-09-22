الأركان الروسية: لن يتم الاحتفاظ بالمجندين في صفوف الاحتياط وسيسرحون فور انتهاء خدمتهم

أكدت الأركان العامة الروسية أن جميع المجندين للخدمة الإلزامية سيتم تسريحهم بعد انتهاء مدد خدمتهم، وأنها لن تلحقهم بالعملية الروسية في أوكرانيا، ولن ترسلهم إلى خارج البلاد.

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وأوضح المسؤول في إدارة التنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة اللواء البحري فلاديمير تسيمليانسكي، في حديث لوسائل الإعلام الروسية، أن المجندين للخدمة الإلزامية لن يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن حملة التجنيد القادمة للخدمة الإلزامية لا علاقة لها بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد أنها ستجري في المواعيد المحددة حسب التشريعات الروسية وبنظامها الطبيعي، مشيرا إلى أن كافة المجندين سيؤدون خدمتهم على أراضي روسيا.

المصدر: وكالات