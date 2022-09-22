موسكو تحذّر من أي تدخل في أوكرانيا وتذكّر بكلمة بوتين

حذر مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا وأكد استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك، مذكّرا بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشيفيتش في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة: "نوصيكم بإعادة قراءة نص كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير، التي أعلن فيها بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابع: "نحن مستعدون لكافة السيناريوهات ونحذر شركاءنا السابقين في الغرب من عواقب التدخل الخطير في الوضع في أوكرانيا".

المصدر: تاس