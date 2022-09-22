إلقاء عبوة ناسفة على محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عن سقوط عبوة ناسفة على محطة الكهرباء الفرعية "سودجا" في المنطقة دون انقطاع التيار الكهربائي.

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وقال ستاروفويت في قناته على "تليغرام" إن عبوة ناسفة، لم يتم تحديدها، ألقيت من الجو في الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، صباح اليوم الخميس، 22 سبتمبر، على محطة الكهرباء الفرعية "سودجا" في منطقة كورسك، ما أدى إلى تعطيل أحد المحولات، واندلاع حريق محلي محدود، تمت السيطرة عليه بسرعة، ولم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي.

وتقوم القوات والتشكيلات الأوكرانية القومية المتطرفة بقصف المنشآت المدنية، حيث قصفت بالمدفعية اليوم وسط مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، علاوة على انتهاك الحدود الروسية وارتكاب أعمال تخريبية مختلفة تطال البنى التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي