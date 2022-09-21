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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قانون حصول الأجانب على الجنسية بموجب الخدمة في الجيش الروسي

أخبار روسيا

مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قانون حصول الأجانب على الجنسية بموجب الخدمة في الجيش الروسي
جواز سفر روسي
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وافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.

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ووفقا للوثيقة التي تم التصديق عليها اليوم الأربعاء، 21 سبتمبر، يحق للمواطنين الأجانب الذين يبرمون عقدا مع القوات المسلحة الروسية، أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية، لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون التقيد بشرط الحصول مسبقا على إقامة مؤقتة أو دائمة.

كما ينص القانون، الذي وافق عليها مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) اليوم، ضمن أمور أخرى، على تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري، من خمس سنوات إلى سنة واحدة لبعض الرتب العسكرية، كضباط الصف والضباط.

المصدر: إنترفاكس

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