مجلس الدوما الروسي يعتمد قانونا لتسهيل منح الجنسية الروسية للمتعاقدين العسكريين الأجانب

اعتمد نواب مجلس الدوما الروسي تعديلات على قانون الجنسية الروسية يمنح الأجانب من أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية فرصة الحصول علي الجنسية خلال عام واحد.

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.

بالإضافة إلى ذلك تقترح التعديلات تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب التالية: جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال.

وكان القانون الحالي ينص على ضرورة الخدمة بموجب عقد عسكري لمدة 3 سنوات على الأقل.

المصدر: مجلس الدوما