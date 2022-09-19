روسيا تعلن أن سفارتها في ليبيا ستعود إلى عملها قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في ليبيا ستستأنف عملها في المستقبل القريب، وأن سفيرا جديدا سيعين.

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وفي التفاصيل، صرح ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي بأن روسيا تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، مشيرا أيضا إلى أن تعيين سفير روسي هناك سيعلن قريبا.

وقال بوغدانوف للصحفيين بهذا الشأن: "أعتقد أن السفارة ستفتح في المستقبل القريب. الآن نحن بحاجة إلى حل مسائل تنظيمية، لأنه لا يوجد مكان للعمل في الوقت الحالي، ونحتاج إلى إيجاد فندق مؤقتا"، مضيفا قوله للصحفيين: "في القريب ستعلمون عن تعيين السفير".

المصدر: نوفوستي